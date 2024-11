Restos du coeur : "La croissance du nombre de repas distribués a été effrayante", affirme Yves Mérillon, porte-parole de l'association

Devant une hausse préoccupante des demandes, les Restos du cœur lancent sa quarantième campagne nationale, mardi 19 novembre.

Le 19 novembre, les Restos du cœur lancent leur 40ᵉ campagne. Le nombre de personnes inscrites a augmenté malgré des conditions d'accès plus restrictives. "De crise en crise, on a vu les gens arriver par grande vague. Une première vague est arrivée il y a quatre ans avec le problème sanitaire du Covid. Puis, la deuxième grave crise avec le déclenchement de la guerre en Ukraine et l'inflation qui explose. On a vu, en un an, 200 000 personnes de plus arriver", précise Yves Mérillon, porte-parole des Restos du coeur.

170 millions de repas distribués

Les Restos du Cœur avaient été contraints l'année dernière de prendre des mesures de restriction en limitant l'accès à l'aide alimentaire. "La croissance des repas distribués a été absolument effrayante. On était à 140 millions il y a trois ans, on est passé à 170 millions. Si cette courbe se confirme, on arriverait à 200 millions. Ce qui est insupportable. L'année dernière, cela allait très mal. Il a fallu prendre des mesures difficiles notamment pour les personnes accueillies", ajoute-t-il.

