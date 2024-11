Reportage "Si je devais aller en magasin, je ne pourrais pas payer" : aux "bébés Restos du cœur", un accueil pour aider les jeunes parents en situation de précarité

Environ 10% des bénéficiaires des Restos du cœur sont des bébés. 128 000 bébés de moins de 3 ans ont passé les portes des Restos en 2023-2024. Un chiffre en hausse alors que l'association lance sa quarantième campagne mardi 19 novembre. Conséquence : les Restos veulent apporter plus d'aide aux parents en situation de précarité, comme à Rambouillet, dans les Yvelines. Ils ont donc étendu leur accompagnement pour enfant jusqu'à 3 ans au lieu de 18 mois, avec "les bébés Restos du cœur" tous les lundis.

Derrière son bureau, Marielle, la coresponsable des Restos de Rambouillet, sort la nouvelle grille de dons, qui s'étend désormais jusqu'à 3 ans. Alors qu'ils accompagnent une cinquantaine d'enfants, l'innovation consiste à s'adapter à l'âge de l'enfant. "Les bébés de 6 à 12 mois vont avoir du lait comme d'habitude, et au-delà de 12 mois, on ajoutera encore du frais, des fruits, des légumes et des yaourts...", décrit-elle.

Un nouveau dispositif particulièrement apprécié par Bélinda, maman de trois enfants. "C'est bien parce que ça permet de donner une alimentation variée aux enfants, et non pas que des pots ou des trucs tout prêts, raconte-t-elle.

"C'est essentiel pour moi de venir ici parce que financièrement c'est très compliqué, ne travaillant pas et étant à la maison." Bélinda, une jeune maman à franceinfo

"Parfois on explique, parfois on pleure"

Comme elle, beaucoup de mamans sont sans emploi. Même si les profils sont différents, il y a "essentiellement des mamans qui ont été trouvées dans la rue à Paris, qui sont dans deux hôtels à Rambouillet. Et là, elles n'ont rien, déplore Françoise, bénévole depuis sept ans. On les aime beaucoup, on s'attache, donc c'est assez agréable."

Une petite fille de 6 mois dans les bras, Binta sait que cette aide est primordiale. "C'est la galère totale. Les Restos du cœur nous aident beaucoup. Si je devais aller en magasin, je ne pourrais pas payer. Je ne pourrais pas avoir le lait ou les couches", observe-t-elle.

Cette maman de deux autres enfants doit de temps en temps leur expliquer sa situation. "Ils nous demandent : 'Comment ça se fait qu'on est dans des hôtels, pourquoi on ne fête nos anniversaires ici ?' Mais on les comprend, parce que ce sont des enfants. Parfois on explique, parfois on pleure..."

Un espace bibliothèque pour les enfants

Pour offrir des moments de détente aux enfants, justement, l'association a aussi mis en place un espace bibliothèque avec Marie, une conteuse. L'objectif de son atelier est de "les introduire aux livres et que cela soit quelque chose dont ils n'aient pas peur ensuite, et qu'ils soient meilleurs en classe, explique-t-elle. S'ils sont familiarisés avec le livre, cela permet un bon développement."

Un bon développement qui passe aussi par un bon accompagnement des parents. L'association est en relation, chaque mois, avec des sages-femmes de la Protection maternelle et infantile (PMI) de Rambouillet. En 2023-2024, plus d'un million de personnes ont été aidées par les Restos du cœur, soit 20% de plus qu'en 2022.