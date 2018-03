Rappel de lots de Danette dans plusieurs départements

Danone vient d'annoncer que plusieurs lots de "Danette Panachés" à la vanille, au chocolat et au caramel étaient impropres à la consommation.

Après les laits infantiles Lactalis et les jambons Casino, c'est au tour des crèmes dessert Danette d'être rappelées. Selon les résultats d'analyse, le lot concerné par le rappel ne comporte pas de risque pour la santé des consommateurs. Cependant, soucieux de la qualité de ses produits, Danone recommande de ne pas consommer le produit qui ne répond pas à ses exigences en matière de goût et de texture.

Les départements concernés sont le Pas-de-Calais, le Nord, la Somme, l'Aisne, la Marne, les Ardennes et la Seine-Maritime. Les personnes ayant acheté ce produit sont invitées à le rapporter en magasin. Un remboursement est possible sur place ou via le service consommateur de Danone (0 800 00 37 98).

Dans un communiqué transmis à la grande distribution, le groupe Danone indique qu'il "tient à s'excuser auprès de ses consommateurs" et affirme que "la qualité de ses produits et la sécurité de ses consommateurs sont ses priorités absolues".