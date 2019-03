Rappel de crottins de Chavignol contaminés par la bactérie E.coli

Un lot de fromage de chèvre, distribué en grandes surfaces, fait l’objet d’un rappel, depuis ce mardi 26 mars.

Après les camemberts, les crottins de Chavignol… Les Laiteries Hubert Triballat (LHT) ont annoncé ce mardi, le rappel d’un lot de crottins de Chavignol. Le lot de fromage de chèvre a révélé, après analyse, la présence d’une bactérie : E.coli.

En vente depuis fin février

"Les fromages ont été commercialisés sur tout le territoire national dans différentes enseignes", notamment sous les marques Casino, Franprix et "Nos régions ont du talent" (E. Leclerc) entre le 21 février et le 26 mars, a précisé le producteur.

Le lot concerné est le L 033 09, selon LHT. Les personnes qui détiendraient ces produits sont invités à les rapporter à leur point de vente ou à les détruire. "Aucun cas de malade lié à la consommation du lot rappelé n'a été rapporté", a assuré le producteur.

Un numéro vert

Les Escherichia coli sont des bactéries intestinales. Elles peuvent entraîner, dans la semaine qui suit la consommation, des gastro-entérites éventuellement hémorragiques, des vomissements et des douleurs abdominales, accompagnées ou non de fièvre, et pouvant être suivies complications rénales sévères chez les jeunes enfants.

Les personnes qui auraient consommé les produits concernés et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant. Pour toutes informations complémentaires, le service consommateurs de LHT est disponible de 09 h à 17 h, au numéro vert suivant : 0800 35 29 19.

Le vendredi 1er mars, la société Hardy Affineur, productrice de fromage de chèvre, avait annoncé, elle aussi, le rappel de plusieurs lots. Et cela, pour les mêmes raisons. La bactérie avait été détectée "dans le cadre d’un auto-contrôle de l’établissement", avait précisé l’entreprise dans un communiqué.