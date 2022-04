Rappel de chocolats Kinder : 42 cas de salmonellose identifiés chez des enfants en France, dont 13 hospitalisations

Trois nouveaux cas en quatre jours. L'épidémie de salmonellose liée à des produits de la marque Kinder a touché 42 enfants depuis le début de l'année, a rapporté Santé publique France, jeudi 21 avril, dans un point de situation arrêté la veille. Sur l'ensemble des cas, 32 enfants ont pu être interrogés et tous ont déclaré avoir mangé des chocolats du groupe Ferrero avant le début de leurs symptômes.

"Treize personnes ont été hospitalisées pour leur salmonellose, toutes sorties depuis", ajoute l'organisme public, précisant que l'épidémie n'a causé aucun décès connu à ce stade. L'âge médian des enfants contaminés, aussi bien des garçons que des filles, est de 3 ans. Les deux régions les plus touchées sont l'Ile-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec sept cas chacune, devant le Grand-Est, avec six cas.

Selon Santé publique France, les rappels des produits concernés "devraient limiter la survenue en France de nouveaux cas de salmonellose dans les prochains jours/semaines". La liste des chocolats à ne pas consommer est disponible sur le site du ministère de l'Economie.