Quels sont les bienfaits du lundi vert ?

Pour les signataires de la tribune à l’origine du « lundi vert », diminuer notre consommation de viande contribuerait à réduire le risque d' AVC, d'infarctus et autres pathologies cardiovasculaires.

Selon le Dr Arnaud Cocaul, médecin nutrionniste, le lien n'est pas si évident. « Je pense que le risque cardiovasculaire est à prendre dans sa globalité et non avec un élément pointé du doigt. C’est une question compliquée. Dire aux gens : mangez moins de viande vous aurez moins de maladies cardio-vasculaires, c’est un abus de langage »

Tout est une question d’équilibre

Pour le nutritonniste tout dépend de la façon dont on compose ses menus : « Vous pouvez avoir des mangeurs de viande qui, à côté mangent beaucoup de fruits et de légumes. Dans ce cas là, ils vont équilibrer à peu près leurs rations alimentaires. Par contre d’autres mangeurs de viande vont, en plus, manger beaucoup de charcuterie, de féculents et de grillades tout en oubliant les légumes et les fruits. Eux, peuvent être déficitaires en certains nutriments. Et c'est là que le risque cardio-vasculaire apparait.", conclut le médecin.

Pour être raisonnable, les médecins conseillent de ne pas dépasser les 500 grammes de viande par semaine… rouge ou blanche.… et surtout de réduire au maximum la charcuterie.

Et l’important reste de varier le plus possible son alimentation et pourquoi pas de s’inspirer de certaines pratiques culinaires étrangères comme la cuisson vapeur ou le wok.