Quelles sont les meilleures gourdes de compote ?

Les compotes industrielles prêtes à l'emploi séduisent de plus en plus les mamans. Solutions rapides et pratiques pour le goûter ou le dessert des enfants, ces compotes foisonnent dans les rayons de nos supermarchés et il est parfois difficile de faire son choix.

Quelle est la différence entre les compotes "allégées en sucres" et les compotes "sans sucre ajouté" ? Consommer un fruit ou une compote, est-ce la même chose ? Que penser des compotes en gourde ? Notre diététicienne, Angélique Houlbert, nous aide à bien décrypter les étiquettes et à choisir nos compotes. Retrouvez tous ses conseils en vidéo.