Puy-de-Dôme : un panier primeur pour seulement 5 €

Producteur maraîcher dans le Puy-de-Dôme, Philippe livre ses fruits et légumes à une nouvelle adresse, à deux pas du campus. Il dépose ses légumes dans les locaux d'une mutuelle étudiante une vingtaine de paniers commandés en ligne par des étudiants. "On a fait une petite composition : une salade, du potiron, quelques pommes", détaille le maraîcher.

"C'est un super concept"



Les fruits et légumes sont produits localement en agriculture raisonnée et sont consommés par une clientèle qui tend à se rajeunir. Les étudiants ne se nourrissent donc pas exclusivement de pâtes mais n'ont parfois pas le temps ou les moyens d'aller faire les courses. Ils peuvent manger plus équilibrés pour seulement 5 €. "C'est un super concept. En tant qu'étudiant, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir des bons produits abordables", explique un étudiant. En France, selon l'Insee, plus d'un étudiant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté.