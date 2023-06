Précarité : les banques alimentaires font face à une baisse des dons et une hausse des bénéficiaires

Les banques alimentaires reçoivent moins de dons des grandes surfaces alors que le nombre de bénéficiaires est en hausse. Comment expliquer cette situation ? Reportage dans le Bas-Rhin.

L'association d'aide et d'hébergement des jeunes du quartier Neudorf à Strasbourg (Bas-Rhin) distribue 50 paniers de produits alimentaires chaque semaine. Si le panier est bien garni, certains produits manquent à l'appel. Ainsi, la viande, le beurre ou le lait ne sont pas disponibles. C'est comme ça depuis un an pour l'association. "On a de plus en plus de monde et de moins en moins à donner. C'est compliqué. On est obligé de serrer", déclare Damien Rotureau, bénévole de l'association.



30% de bénéficiaires en plus en un an

L'approvisionnement de la banque alimentaire du Bas-Rhin dépend à 50 % des grandes surfaces. La loi anti-gaspillage qui leur est imposée depuis 2020 a eu un effet pervers : il y a davantage de promotions sur les produits bientôt périmés, et donc moins de dons aux associations. S'ajoute à cela l'augmentation de plus de 30 % du nombre de bénéficiaires en un an. La banque alimentaire a commandé des pâtes, du riz et du lait pour assurer les distributions estivales.