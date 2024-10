Précarité alimentaire : "Une réduction de la diversité des produits", estime Sandra Hoibian, directrice du Pôle Société du Crédoc

En France, la précarité alimentaire gagne du terrain, surtout dans les zones rurales face à l’explosion des demandes.

Comme partout en France, des consommateurs sont frappés par la précarité et n'ont pas les moyens de se nourrir correctement. "10 % de la population est en situation de précarité alimentaire. Elle est déjà dans une restriction en quantité donc elle ne mange pas toujours suffisamment. En plus d'être en restriction en quantité, cette partie de la population a réduit la diversité des produits et achète moins de familles de produits différentes", explique Sandra Hoibian, directrice du Pôle Société du Crédoc

"Une alimentation moins diversifiée"

"Elle possède une alimentation moins diversifiée. Elle consomme moins de viande rouge et moins de fruits et de légumes, car ce sont des produits chers. Elle va ainsi acheter plus de céréales et notamment des pâtes", ajoute-t-elle.

