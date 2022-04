Pouvoir d’achat : une enseigne propose d’acheter en palettes pour payer moins cher

Face à l'inflation, les Français traquent les meilleurs prix et les bonnes affaires. Ils se tournent de plus en plus vers les grandes surfaces qui pratiquent l'ultra discount.

La promesse est affichée dès l’entrée. Dans un nouveau magasin, les prix bas sont partout. À l’intérieur, les palettes font office de rayons, les produits sont encore dans leurs cartons. C’est l’ultra discount qui règne. Le concept a séduit Sylvie et Christian Ruffrais qui sont devenus des habitués en quelques semaines. "Nous, on préfère ici parce que c’est nettement moins cher par rapport à la vie actuelle, et puis on ne gagne pas grand-chose, mon mari étant à la retraite", confie Sylvie. Dans ce magasin prototype, plus le client achète, plus les prix baissent. "S’il le prend individuellement (le produit), c’est 0,68 centime que ça va lui coûter, par contre s’il prend le colis de 16, il aura 5% (de réduction) dessus", explique Laetitia Boudeville, la directrice du magasin.



La flambée des prix conduit au retour du hard-discount

Cela revient même à une réduction de 10% si le client achète la palette entière. L’objectif pour le magasin est de réduire les coûts de stockage et de manutention. Les clients sont sollicités et doivent scanner leurs articles. Le hard-discount est de retour car la flambée des prix change la donne. "Là où il y a une opportunité pour faire commerce sur des prix qui sont les plus bas possible, il y a une opportunité de faire émerger des nouveaux concepts, des nouveaux magasins", analyse Rodolphe Bonnasse, expert de la grande distribution.