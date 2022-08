Pouvoir d'achat : quand la grande distribution fait le pari de l'occasion

Une nouvelle enseigne de la grande distribution, à Vals-Près-le-Puy (Haute-Loire), propose de la seconde main et des prix cassés. On trouve dans les rayons des vêtements déjà portés, de grandes marques, vendus 70% moins chers. À peine ouvert, le magasin est déjà très fréquenté. "On ne l'avait pas du tout développé, c'est un test, mais on s'aperçoit que ça fonctionne. Donc on va très vite travailler pour agrandir déjà ce rayon-là", commente Serge Margaridenc, directeur de l'innovation et développement du groupe Casino.

Une réponse au problème du pouvoir d'achat

D'autres enseignes vendent des téléphones reconditionnés. Jusqu'à présent, ces produits se trouvaient uniquement dans quelques rayons de supermarchés. Désormais, la grande distribution ouvre des magasins entiers. Le marché de l'occasion pèse 7 milliards d'euros en France, de quoi tenter les enseignes. "Il y a des clients qui n'étaient pas clients de l'occasion et qui viennent prendre des produits d'occasion, parce que c'est moins cher. Et c'est aussi une bonne réponse au problème du pouvoir d'achat que nous connaissons aujourd'hui", explique Henry Zue, directeur des partenariats Carrefour France.