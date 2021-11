Pouvoir d'achat : le prix des lentilles pourrait fortement augmenter

Le coût des lentilles pourrait à son tour augmenter. Le prix des paquets pourrait même doubler, après une mauvaise récolte. Les producteurs ne cachent pas leur inquiétude, comme au Puy-en-Velay, en Haute-Loire. "On peut accepter de payer un peu plus cher. Après, il ne faut pas non plus que ça explose", remarque quant à elle une consommatrice.





Une récolte catastrophique et une crainte





Si la lentille se fait si rare, c'est que la récolte a été catastrophique en 2021, à cause d'une météo capricieuse et de pluies conséquentes en juillet dernier. 5 000 tonnes ont été récoltées seulement, contre 25 000 en temps normal. La crainte désormais pour la filière française, c'est que certains agriculteurs renoncent à produire des lentilles et se retournent vers d'autres cultures moins sensibles aux aléas climatiques.