Pouvoir d'achat : le pouvoir des tickets-restaurant élargi

M. Damoy, A. Malesson, C. La Rocca, E. Noël

Sous forme de carte bancaire ou de chèques, les tickets-restaurant sont un moyen de paiement pour 4,8 millions de Français. Ils peuvent, depuis le jeudi 1er septembre, acheter plus de produits via ce système.

Farine, pâtes, riz, œufs sont désormais payables en tickets-restaurant dans les magasins. Depuis le jeudi 1er septembre, tout type de produit alimentaire entre dans le pouvoir de ce moyen de paiement. Avant, seuls les sandwichs et autres salades ou plats cuisinés étaient concernés. "Je ne vais pas au restau le midi donc je les utilise pour la maison, plus je pourrai dépenser mes tickets, mieux ce sera", réagit un salarié marseillais, satisfait de cette nouvelle utilisation possible.



Un plafond bientôt rehaussé à 25 €

Un autre changement devrait faire son arrivée au 1er octobre, le passage du plafond de 19 à 25 €. La part des courses payées en tickets-restaurant pourrait donc augmenter. "La vie devient très chère donc ça peut aider", estime une cliente sur un parking de supermarché. Mais la hausse du pouvoir d'achat n'est pas si franche pour Pascale Hebel, directice associée chez C-Ways. "Ce qu'il faudrait pour augmenter le pouvoir d'achat, c'est que les entreprises augmentent le montant donné par l'entreprise." Les tickets-restaurant sont, en effet, financés de moitié via une part salariale prélevée à l'employé.