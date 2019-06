Pourquoi il ne faut pas abuser des jus de fruits

Pur jus, sans sucres ajoutés, fraîchement pressés : les étiquettes peuvent nous tromper. Pour un verre de smoothie, comptez six morceaux de sucre : c’est plus qu’un verre de cola, qui en contient cinq morceaux et demi. Des quantités largement supérieures aux recommandations de l’OMS.

De possibles maladies du foie

"Les sodas contiennent du saccharose, du sucre banc, celui qu’on ajoute par exemple dans les yaourts. Les smoothies et les jus contiennent quant à eux du fructose, le sucre naturellement présent dans les fruits. Si on consomme du fructose en trop grande quantité et quotidiennement, cela peut contribuer à l’augmentation des triglycérides, qui peuvent causer des maladies du foie" explique Mélanie Mercier, diététicienne.