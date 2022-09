Port de Bar Harbor : du homard à toutes les sauces

Sur l'océan Atlantique, Bar Harbor est l'un des plus beaux ports américains. Il est situé plus exactement sur la côte rocheuse de l'État du Maine, près de la frontière canadienne. Un village adossé à une immense zone protégée, le parc national d’Acadia. Rues principales colorées et maisons datant du XIXe siècle. Bar Harbor est aujourd’hui une destination plus populaire, mais pas de tourisme de masse ici. Des vacanciers oui, mais surtout des amoureux de la nature. Mais la grande affaire de Bar Harbor ce sont les homards, le crustacé qui fait vivre toute la région.

Une fameuse glace au homard

Dans un restaurant, des homards sont cuits à la vapeur. Ils sont désormais rouge écarlate. Le plat traditionnel dans le Maine et dans ce port, c'est un petit pain au homard. Mais pas question de quitter les lieux sans avoir goûté la fameuse glace au homard, fabriquée ici de père en fils depuis des décennies. Bar Harbor est une magnifique porte d'entrée pour le parc d'Acadia, seul parc national d’État de la Nouvelle-Angleterre.