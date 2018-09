Plats préparés : des grands chefs épinglés

Trop de sucre, trop de sel, des arômes flous et même des additifs controversés...Un menu pas vraiment alléchant, pourtant proposé par des grands noms de la gastronomie française. Des chefs étoilés comme Thierry Marx, Marc Veyrat ou Joël Robuchon, se retrouvent aujourd'hui au rayon plats préparés. Ils sont nombreux à avoir prêté leur sourire et leur recette à des industriels. Des visages et des noms qui inspirent confiance à la plupart des consommateurs.

Des additifs controversés

Dans des pâtes, un additif : le E-471. Il est soupçonné de favoriser les allergies et les maladies inflammatoires de l'intestin. Des nitrites de sodium classés cancérigènes probables se retrouvent également dans une mousse de canard. Une étude dénonce aussi une présence trop minime d'ingrédients pourtant promis sur l'emballage et de l'eau en trop grande quantité dans certains plats.

