Plats préparés : de nouvelles études alarmantes

Les aliments ultra-transformés abondent dans tous les rayons des grandes surfaces. Cependant, il ne sont pas sans risques pour la santé. Selon l'étude dévoilée par les chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), ceux qui consomment 10% de plus d'aliments ultra-transformés ont 12% de risques supplémentaires de maladies cardiovasculaires, comme un infarctus ou un AVC.

"À même niveau de tabac, à même niveau de poids, à même niveau de cholestérol ou de diabète (...) ceux qui mangent des produits ultra-transformés font plus d’infarctus et de maladies cardiovasculaires", détaille le Pr Jacques Blacher, cardiologue à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris. De plus en plus d'études vont dans le même sens au niveau international. Les industriels de l'agroalimentaire ont été contactés, mais ils n'ont pas souhaité réagir à l'étude.

