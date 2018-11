Pays-Bas : Greenpeace empêche un cargo chargé d’huile de palme de s'amarrer dans le port de Rotterdam

L'ONG Greenpeace a empêché un cargo chargé d’huile de palme de s'amarrer dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas, samedi 24 novembre, afin de dénoncer la déforestation due à la culture d'huile de palme. Six militants se sont suspendus sur le côté du Stolt Tenacity, un cargo de 185 m chargé d’huile de palme de la société Wilmar.

"Greenpeace appelle Mondelez, le fabricant des biscuits Oreo, à abandonner son principal fournisseur, Wilmar, jusqu'à ce qu'il puisse prouver que son huile de palme provient de producteurs qui ne détruisent pas les forêts tropicales ou n'exploitent pas les gens", écrit l'ONG dans un communiqué (en anglais).

Right now, our brave climbers are preventing a massive shipment of dirty palm oil products from mooring in Rotterdam. It’s cold, it’s wet, but they’re here to stay… Here’s why #DropDirtyPalmOil pic.twitter.com/dpycXsTg9h