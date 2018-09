Pauvreté : alerte à la précarité alimentaire

En France, les personnes vivant sous le seuil de pauvreté de 1 015 € par mois sont au nombre de 8,8 millions. Les conséquences de cette précarité se retrouvent souvent dans l'assiette, comme le révèle une étude Ipsos pour le Secours populaire. "Dans notre pays, 1 personne sur 5 ne peut pas se payer trois repas sains par jour", explique Claudine Gilbet, sur le plateau de France 3. 27% des Français ont des difficultés à manger des fruits et légumes tous les jours, 22% ont du mal à acheter du poisson au moins une fois par semaine et 17% de la viande.

40% de la population a déjà été concernée par la pauvreté

Cette précarité alimentaire "concerne les foyers les plus modestes, ceux qui gagnent moins de 1 200 € par mois [...], mais aussi les étudiants et les classes moyennes", détaille Claudine Gilbert. "Et tous milieux confondus, 19% des Français ont du mal à payer la cantine [...] alors même que la cantine permet d'avoir accès à un menu équilibré et que c'est souvent le seul repas de la journée pour les enfants les plus défavorisés". Enfin, d'après les chiffres du Secours populaire, 40% de la population a déjà été concernée par la pauvreté.

