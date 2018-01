Paul Bocuse : l'hommage des Lyonnais

À Lyon, Paul Bocuse, décédé samedi 20 janvier à 91 ans, avait ses habitudes dans les halles qui portent son nom. Il y venait tous les dimanches alors ce matin, son absence était très commentée. "Tous les clients nous parlent du départ de monsieur Paul, qui était un homme très important à Lyon. Tout le monde a un souvenir avec Paul Bocuse", explique Renée Richard, fromagère.

"Respect du produit"

Bouchers, volaillers, tous saluent l'exigence du grand chef. Pour rendre hommage à son génie culinaire, les clients sont venus nombreux hier soir dans ses brasseries, à Lyon. Et en cuisine aussi, ses collaborateurs en parlent avec émotion : "M. Paul en apprend beaucoup sur nous-mêmes, sur le respect des gens, des produits et du travail", explique Cyril Marlard, chef de la Brasserie de l'est. Paul Bocuse n'est plus, mais les gastronomes du monde entier garderont le souvenir inoubliable de sa cuisine.









