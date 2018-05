Paris : bientôt une "plastick attack" pour dénoncer le gaspillage

Aux Pays-Bas, un supermarché a été la cible d'une plastic attack, une attaque plastique. Les clients font leurs courses, passent en caisse et finissent par laisser sur place tous les plastiques d'emballages, ce qui est parfaitement légal. L'objectif est de montrer l'ampleur du gaspillage. Ce jour-là, les sacs plastiques utilisés pour les fruits et légumes et surtout ceux des gâteaux industriels sont particulièrement mis en cause.

À Paris, le 2 juin

Paris sera bientôt le cadre d'une plastic attack, le 2 juin prochain. L'une des organisatrices explique : "On aimerait agir au niveau du consommateur, qu'ils choisissent des produits moins emballés et qu'ils boycottent les plus emballés. On aimerait aussi que les industriels et les supermarchés agissent et utilisent des plastiques d'origine végétale, biodégradables". Des actions similaires seront mises en place dans une cinquantaine de villes à travers le monde.