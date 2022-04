Pâques : les secrets du chocolat mousseux de Bayonne

Depuis le XVIIᵉ siècle, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) est la capitale du chocolat en France. Dans le centre-ville, la maison Cazenave, créée en 1854, perpétue la tradition. Elle est la plus ancienne encore en activité et est réputée pour son chocolat noir. Le produit qui fait sa renommée, le chocolat mousseux. "Ça, c'est ma grand-mère, à l'époque, elle m'amenait petite fille, en récompense, boire le chocolat ici", explique une femme installée avec sa mère et sa tante, qui poursuit cette tradition familiale.

Un chocolat mousseux aux saveurs particulières

Les saveurs du chocolat mousseux sont très particulières. L'enseigne a changé de propriétaire plusieurs fois. "On est resté dans cette ligne-là de chocolats très traditionnels, très naturels, avec des produits de base que nous connaissons", indique Marie-Claudine Maudet, copropriétaire de la chocolaterie Cazenave, rachetée par ses grands-parents en 1934. Avec l'approche de Pâques, tout est prêt en boutique pour recevoir les clients.