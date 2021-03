Pâques : la tradition des œufs en chocolat

À quelques jours de Pâques, l'heure est à la confection d'œufs en chocolat chez Elisabeth Hot, pâtissière professionnelle, qui accueille Pénélope, sa petite voisine de 10 ans. Elle livre ses secrets pour cuisiner ces œufs de Pâques façon "œuf à la coque" avec une crème au citron et une chantilly aussi au citron : une boîte d'œufs classiques, 100 g de chocolat noir à 70 %, 150 g de beurre doux, le jus et le zeste de deux citrons bio et 110 g de sucre.

La plus ancienne chocolaterie de Paris

Depuis 260 ans, la chocolaterie parisienne "À la Mère de Famille" régale elle aussi les gourmands. Aujourd'hui, elle appartient aux Dolfi, deux frères et deux sœurs. Au moment des grandes fêtes, comme Noël ou Pâques, tout le monde met la main à la pâte. L'aînée de la fratrie, Sophie, est à la baguette. Les Dolfi ont racheté cette chocolaterie, la plus ancienne de Paris, il y a 21 ans. Sophie Dolphi y travaillait d'abord seule avec son père, puis le reste de la fratrie a suivi. Et cet esprit de famille rejaillit sur les clients, ravis de cette convivialité. En plus de la boutique d'origine, la famille en a, depuis, ouvert 13 autres.