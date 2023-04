Pâques : à l’approche des fêtes, les pâtisseries se tiennent prêtes

À l’approche du week-end de Pâques, les pâtisseries se tiennent prêtes et ont déjà préparé les indispensables en chocolat.

Chez un pâtissier chocolatier de Dijon (Côte-d'Or), cela fait déjà près de trois semaines qu’on chauffe, enrobe, garnit et décore. Tout doit être prêt pour une vente très courte de huit à dix jours maximum. Pour Damien Audax, pâtissier-chocolatier, Pâques représente 30% du chiffre d’affaires annuel. “C’est souvent des œufs, des poules, des lapins. On a des petits moulages extravagants, mais ce n’est pas ce qu’on vend le plus”, lance-t-il.

2 000 pièces chocolatées à faire

Autre atelier, mais même course contre la montre pour une pâtisserie, avec plus de 50 ans d’expérience. Mais la longévité ne gomme pas l’enjeu. Il faut notamment fabriquer 2 000 sujets en chocolat dans les temps, puis les commercialiser. “Même s’il y a des périodes où on fait attention avec l’inflation, les gens marquent le coup et fêtent encore”, note Alexandre Carbillet, pâtissier-chocolatier.