Panama : le café Geisha, un breuvage de luxe

Comptez 68 € pour un expresso. Voici le café Geisha du Panama, le café le plus cher du monde. Des groupes viennent du monde entier pour déguster et sentir les arômes de fleurs et de fruits de ce grain d'exception. "Le Costa Rica a du Geisha. Toute l'Amérique centrale a du Geisha. La Colombie et le Brésil en ont aussi. Même Hawaï a une variété. Mais ils n'ont pas réussi à en produire une tasse qui surpasse celle du Panama", confie Wilford Lamastus, producteur de café.

Des baies cultivées en altitude

Le café Geisha a été élu en 2019 meilleur café du monde. Quel est son secret ? Il est cultivé à plus de 1 600 mètres d'altitude sur les terres fertiles du volcan Baru, entre les océans Pacifique et Atlantique. Ensuite, grâce au climat froid et pluvieux, les baies mûrissent plus lentement et gagnent en douceur et en saveur. Voilà ce qui fait de la variété Geisha du Panama le meilleur café du monde.