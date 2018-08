Oeufs en meurette : le monde en raffole

Pain grillé, œufs pochés, sauce au vin : la recette du succès ! L’œuf en meurette est un succès mondial et selon le magazine américain Food and Wine, il est la 5e meilleure recette de tous les temps. Mais quel est le secret de cette spécialité bourguignonne paysanne vieille de plusieurs siècles ?

Faire revenir des lardons, puis les oignons, rajouter les champignons et surtout faire réduire le vin de Bourgogne avec du jus de veau pour la sauce. Pour l’œuf, il faut qu'il rebondisse sans qu'il y ait de blanc qui dépasse autour. Dans ce bouchon lyonnais, la renommée des œufs en meurette ne surprend pas : depuis des années, on en fait tout un plat à 12,50 euros. Le responsable du restaurant révèle qu'il en sert trente à quarante par jour. Un plat typique de la région, qui séduit petits et grands.

