VIDEO. Obsèques de Paul Bocuse : les grands noms de la gastronomie disent adieu au "pape" de la cuisine française

Les obsèques de Paul Bocuse se sont déroulées, vendredi 26 janvier à Lyon (Rhône). Portée par six Meilleurs ouvriers de France, le titre dont il était lui-même le plus fier, la dépouille de Paul Bocuse a fait son entrée dans la cathédrale Saint-Jean, vers 10h30. Des dizaines de chefs, étoilés ou non, se tenaient de chaque côté des travées pour un dernier hommage à celui qu'ils considèrent comme le "pape" de la cuisine française.

Enterré dans son village natal

Pierre Troisgros, son ami de 70 ans, a entamé la cérémonie par un discours émouvant, sous les yeux de Laurent Fabius, ancien Premier ministre et président du Conseil constitutionnel, et du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, assis au premier rang.

Le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, célébrait la cérémonie. Sous les applaudissements de ses confrères et de ses amis, tels Alain Ducasse, Yannick Alleno, Anne-Sophie Pic ou encore Philippe Etchebest, Paul Bocuse a entamé son dernier voyage vers son village natal de Collonges-au-Mont-d'Or (Rhône). Le chef reposera à côté de son auberge du Pont de Collonges, fermée aujourd'hui de manière exceptionnelle.

