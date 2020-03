Obésité : la chirurgie gastrique comme recours

C'est avec une nouvelle silhouette que Rudy Zylberstzejn se rend à l'hôpital pour une visite de contrôle. Il vient faire le point sur son estomac, lui qui il y a plus d'un an pesait encore 127 kilos. Désormais à 72,5 kilos, il renaît. "On a 25 ans et on perd 50 kilos, ça change la personne, son entourage, tout", confie-il. Rudy Zylberstzejn a subi une sleeve gastrectomie. Deux tiers de son estomac ont été retirés, pour réduire la quantité de nourriture ingérée. Une opération lourde qui nécessite un suivi rigoureux.

Une opération non sans conséquence

Carences en protéines, en vitamines... Les conséquences de la sleeve gastrectomie sont nombreuses, modifiant tout le système digestif. "Si on a une bouchée trop grosse, avalée trop vite ou mal mâchée, ça peut faire très mal", avertit une diététicienne. C'est pourquoi il a dû changer sa façon de se nourrir, avec plusieurs petits repas. Autre risque : la dilatation de l'estomac, qui peut donc reprendre sa taille initiale. Pour l'heure, Rudy Zylberstzejn est hors de cause. Autant de risques qui rendent le suivi des patients obligatoire. "La maladie est chronique, elle est là pour toute la vie", rappelle un médecin.

