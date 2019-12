Nouvel An : les dernières courses du réveillon

Paisible au bord de la Dordogne, Libourne (Gironde) se réveille trois fois par semaine au rythme de son marché de plein air. Mardi 31 décembre, au cœur de la bastide, les clients se sont levés tôt pour acheter leurs fruits de mer."Je vais choisir des pinces de crabes, du crabe, un peu de tout, des gambas", explique une habitante de Libourne.

Les réveillons de Noël et de Nouvel An éveillent les papilles et les souvenirs

Sur le marché de Libourne, des producteurs maraîchers sont venus de Charente-Maritime. "C'est un grand jour de l'année pour la vente de fruits de mer", explique l'un d'eux. Au marché couvert, les clients aussi se pressent devant étales de la boucherie pour acheter ce qui accompagne traditionnellement les huîtres : les crépinettes. Les réveillons de Noël et de Nouvel An éveillent les papilles et les souvenirs. Et pour terminer le repas, la douceur des pâtisseries attire les clients.

