Nougat : une gourmandise centenaire

Le nougat s’est imposé en France au XVIIe siècle grâce au développement de la culture des amandes.Originaire d’Orient, il a longtemps été le monopole de Marseille, avant que la ville de Montélimar, dans la Drôme, ne lui vole la vedette et en produise plus de 4 000 tonnes par an.