Noël : quels plats sur les tables des Français le soir du réveillon ?

Quel sera votre menu ce soir pour le réveillon de Noël ? Beaucoup de Français attendent la dernière minute pour faire les courses. Ce 24 décembre, c'est un peu la bousculade devant les étals. "Sur ce marché place de la Bastille (Paris), l'effervescence de Noël est encore très importante. Côté commerçants, cette journée est primordiale. C'est l'une des plus importantes en termes de chiffre d'affaires", explique la journaliste en duplex Nabila Tabouri.

Produits de la mer, chapon, foie gras, bûche de Noël...

"Ce matin, on a vendu beaucoup de langoustes, langoustines, crevettes, saumon fumé, tous les produits de fêtes", explique un poissonnier interrogé par la journaliste, qui poursuit : "En plus de poisson ce soir sur les tables des Français, il y aura également le chapon, l'incontournable foie gras et le bûche, des valeurs sûres. Côté, budget, comptez 130 euros par foyer", conclut-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT