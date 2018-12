Noël : les derniers achats pour le réveillon

Dans une grande surface de la région lilloise, à Englos (Nord), les clients se sont précipités dans les rayons à 8 heures lundi 24 décembre. "Depuis trois quarts d'heure, nous sommes ouverts et la file d'attente fait 80 m", explique Jean-François Dumazy, responsable des produits frais. 150 clients attendent. Sur la journée, plus de 2 000 clients fouleront les allées du magasin. Pour anticiper cette longue attente et éviter le mouvement de foule, des clients ont pris leurs précautions en arrivant très tôt. Mais cela n'est pas suffisant.

Rush de Noël pour les commerçants

Au Havre (Seine-Maritime), une boucherie a renforcé ses équipes. La première cliente de la matinée est arrivée à 7 heures du matin. "J'ai horreur de faire la queue. J'arrive tôt le matin chaque année", lance une cliente. La journée du lundi 24 décembre est capitale pour les commerçants. Foies gras, huîtres, volailles festives : plus de la moitié de ces produits sont consommés pendant les fêtes. Pour un poissonnier de Nantes (Loire-Atlantique), le rush de Noël est déterminant. Les produits de la mer restent les vedettes de ce réveillon avec les volailles grasses. Il est temps de passer en cuisine.

