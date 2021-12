Noël et fêtes de fin d'année : du foie gras fait maison au menu du réveillon

C’est à Senlis (Oise) que le chef cuisinier Laurent Crestat donne ses précieux conseils pour la confection d’un foie gras fait maison. Au marché, son choix se porte d’abord sur un produit éveiné, prêt à être préparé. "Si le pouce s’enfonce complètement, c’est que le foie gras n’est pas frais. Là, on a une belle brillance, c’est parfait", explique le chef. Direction ensuite son restaurant, où le foie gras sera cuisiné.

Du foie gras en terrine

"Il n’y a pas un gros travail à faire", annonce Laurent Crestat. Première étape : le faire pocher, puis l’assaisonner sur du papier sulfurisé. Ajouter ensuite du porto blanc et du cognac, puis le rouler en papillote. On met ensuite le foie gras dans l’eau, et on le fait cuire pendant dix minutes. Et pour le préparer en terrine, les équipes de France 3 ont pris la direction de Paris, afin de participer à un cours collectif. Petite astuce ? "Ça a vraiment besoin de maturer quelques jours", précise l’enseignant.