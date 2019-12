Noël : effervescence dans les marchés de gros avant le réveillon

Quelques heures avant le réveillon de Noël, l'effervescence était à son comble sur le Marché d'Intérêt National de Nice (Alpes-Maritimes) afin d'avoir accès aux meilleurs produits mardi 24 décembre. Cette fin d'année a été compliquée pour les producteurs, pénalisés par les intempéries des derniers jours. Au petit matin, les plus beaux produits étaient de sortie, les Français ayant mis la main au portefeuille cette année.

Les intempéries ont affecté l'activité

Homard bleu de Bretagne, crevettes de Madagascar et langoustes de méditerranée ont été très demandées. Et côté fruits, ceux venus du monde entier étaient également sollicités. Mais certains produits, comme les clémentines de Corse, n'ont pas pu être acheminés à temps pour les fêtes de fin d'année, à cause des intempéries. En espérant que la situation soit plus propice lors du réveillon du Nouvel An.

