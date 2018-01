Nanoparticules dissimulées : l'UFC-Que Choisir porte plainte contre neuf fabricants de produits alimentaires et de cosmétiques

L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a annoncé, mardi, déposer neuf plaintes contre des fabricants de produits alimentaires et de cosmétiques après avoir décelé la présence de nanoparticules dans "16 produits" testés.

L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a annoncé, mardi 23 janvier, déposer neuf plaintes contre des fabricants de produits alimentaires et de cosmétiques après avoir décelé la présence de nanoparticules dans "16 produits" testés et connus, comme les M&M's Peanut, le déodorant Sanex Natur 48h, le dentifrice Aquafresh triple protection, la soupe 'Poule au Pot' de Casino, ou encore le stick à lèvres nourrissant Avène.

L'UFC-Que Choisir dépose plainte "pour non-respect de l’obligation légale de signalement sur l’emballage", a-t-elle indiqué dans un communiqué. Sur les 16 produits analysés, seuls trois mentionnent la présence de nanomatériaux sur leur emballage.

L'association rappelle "l'impact sanitaire" potentiel et "environnemental" de ces nanoparticules, qui pénètrent dans l'organisme. "L'Institut national de la recherche agronomique (Inra), et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) ont ainsi souligné que certaines nanoparticules pouvaient avoir des effets promoteurs potentiels de la cancérogenèse", a rappelé l'UFC-Que Choisir.

L'UFC-Que-Choisir a demandé également au ministère de l'Économie et à la DGCCRF (répression des fraudes) de "publier la liste des produits alimentaires et cosmétiques silencieux sur la présence de nanoparticules, de poursuivre les fabricants en infraction et de maintenir durablement les investigations sur le sujet".

Les plaintes visent : le groupe Casino (soupe), JDE (Maxwell Cappuccino), Mars Chocolat France (M&M’s), Mc Cormick (Ducros Mélange Malin Italien), Colgate-Palmolive (déodorant Sanex), Lavera Gmbh & Co. KG (crème solaire), Avene (stick 0 lèvres nourrissant), Coty (Gloss de chez Bourjois) et GlaxoSmithKline (dentifrice Aquafresh).