Mylabel : que vaut vraiment ce Nutri-Score personnalisé ?

Après l'arrivée du Nutri-Score, l'application Mylabel propose d'aller plus loin dans le classement nutritif, en prenant en compte plusieurs données comme l'âge, le genre de naissance, ou encore la portion habituellement consommée d'un aliment. "Mylabel prétend être plus réaliste face à nos consommations", explique la journaliste Sandrine Aramon sur le plateau du 12/13 de France 3. Seulement l’application oublie d'autres informations capitales, comme la pratique d'activité sportive, ou l'état de santé. "Si vous souffrez d'hypertension ou de diabète, le régime alimentaire n’est pas le même. Rien non plus sur votre poids. L’application ne vous pose aucune question sur ces données pourtant capitales", déclare la journaliste.

Une application déjà controversée

Dès à présent disponible en téléchargement, l'application Mylabel est déjà au centre des débats. "Certains dénoncent également la promotion des produits industriels, au détriment des produits naturels. Manger des produits non transformés, c’est évidemment meilleur pour la santé, plus économique également", a déclaré Sandrine Aramon, en rappelant qu'un Européen sur cinq souffre d'obésité.