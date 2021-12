Moselle : raclette générale dans la cantine d'un collège

Nom du mouvement ? Le RER C, pour "Rires Et Raclettes Chantants". Créé par quatre collégiennes originaires de Moselle, ce mouvement militait pour plus de raclette et de chant à la cantine... Pour la journée mondiale de la raclette qui avait lieu ce lundi 13 décembre, elles ont obtenu gain de cause.

"C’est surréaliste", s’étonne encore Lucile, une des collégiennes à l’origine de ce mouvement. La véritable raclette savoyarde à la cantine du collège du Ban-Saint-Martin près de Metz (Moselle) aura fait des émules en cette journée mondiale de la raclette du lundi 13 décembre. Le plan était bien rôdé : "On s’est dit qu’il fallait faire une affiche pour que ça marche, et qu’il fallait prendre tous les élèves en témoin", explique Raphaëlle, un autre membre du collectif RER C.



Une demande bien construite, intelligente, pleine d’humour

Et ça marche, la demande insolite attise la curiosité de la direction qui se prête au jeu : "D’abord, on a beaucoup ri, ensuite on s’est demandé qui pouvait être derrière ça. Parce que c’était bien construit, intelligent, plein d’humour. On a décidé d’y répondre dans le même registre", raconte Christophe Forrler, principal du collège Jean Bauchez. Une première réussie, puisque tous les élèves aimeraient désormais faire de cette raclette un rendez-vous annuel.