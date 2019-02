Morbihan : une biscuiterie porte plainte après la découverte de copeaux de bois dans ses gâteaux

Plus de six tonnes de produits ont déjà été détruites et 30 autres tonnes doivent encore être inspectées. Aucun lot n'a été commercialisé.

Une ligne de production de La Trinitaine, le 14 avril 2016, à Saint-Philibert (Morbihan). (JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP)