Mont Saint-Michel : l’eldorado des pêcheurs à pied

L’une des plus belles baies du monde s’étend au pied du Mont Saint-Michel (Manche). Un panorama grandiose qui détournerait presque les pêcheurs à pied de leur objectif de la journée. "C'est vrai que les gens viennent du monde entier pour voir le Mont-Saint-Michel et nous on a la chance de pouvoir l'admirer pendant des heures tout en pêchant des huîtres et des palourdes, savoure Raymond, un pêcheur à pied. Donc c’est effectivement très sympa".

Le royaume de la palourde

Pour les habitués, pas question de manquer les grandes marées. Comme lors de chaque sortie, la journée de deux d’entre eux commence avec les huîtres sauvages, accrochées à leur rocher. "Je sépare les grosses et les petites, parce que les petites on ne les emmène pas", explique Georges, lui aussi pêcheur à pied. Au plus fort de la marée, la mer découvre des étendues d’habitude inaccessibles, le royaume de la palourde. Armés de leur râteau, les pêcheurs n’ont alors que quelques heures pour remplir leur panier, avant que le Mont-Saint-Michel ne soit à nouveau enlacé par la mer.

