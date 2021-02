Menu unique sans viande à Lyon : "totalement dingue" selon Julien Odoul, membre du RN

La décision du maire EELV de Lyon (Rhône-Alpes), Grégory Doucet, de proposer un menu unique sans viande dans les écoles ne fait pas l’unanimité. Alors que le gouvernement s’y est vivement opposé, Julien Odoul, membre du bureau national du Rassemblement national, a également dénoncé la mesure. "On a des menus sans viande à Lyon, on avait des Noëls sans sapin à Bordeaux, on a eu la chasse au Tour de France à Rennes, la chasse aux voitures dans toutes les villes administrées par les écolos."

"La gestion de la dinguerie"

"Les Français voient que la gestion des Verts, c’est la gestion de la dinguerie. Ces gens-là sont des ayatollahs de l’idéologie. Au mépris des considérations sanitaires, des filières agricoles, ils imposent ce genre de mesures. Je trouve ça totalement dingue, a estimé le président du groupe RN au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Derrière cette interdiction, il y a la possibilité de faire plaisir à une idéologie végan et de lutter contre l’élevage, la consommation de viande, je trouve ça très grave. Le bon sens c’est qu’en France on mange de la viande de qualité. Il y a un savoir-faire qui est le nôtre."

Le JT

Les autres sujets du JT