McDonald’s : enquête autour du prix de l’eau

Se servir un verre d’eau du robinet est devenu un geste banal. Mais chez McDonald’s, c’est un produit vendu. La raison avancée est écologique, et part d’une bonne intention, puisque le but est de ne plus vendre d’eau en bouteille plastique. Désormais, l’eau est servie dans des gobelets cartons et vient a priori du robinet. Le problème est qu’elle est vendue entre cinq et sept euros le litre. L’eau, présentée comme "microfiltrée", est précisément vendue 2,50 euros les 40cl, soit plus de six euros le litre.

Une action légale

"C’est l’eau classique qui est filtrée par une autre machine que l’eau du robinet, c’est l’eau de la ville, mais filtrée plus plus plus plus", explique un gérant. "Ça n’a pas de sens. L’eau qu’on boit est censée être potable, ils vendent du vent", déplore un riverain. Pourtant, rien n’est illégal. En effet, "le verre d’eau gratuit n’est absolument pas obligatoire" selon la loi. La firme assure que cette eau représente un investissement pour tous les restaurants.