Marché d'été : la salicorne, l'or vert des marais salants

Pourquoi ne pas prolonger les vacances en mettant des produits régionaux dans vos valises ? Le journal du 19/20 vous emmène à la découverte des marchés, et vous dit tout sur la salicorne.

Des pousses charnues d'un vert soutenu. À la fois tendre et croquantes. Une saveur tonique et iodée, voici la salicorne, baptisée le haricot de mer. Sur un marché de Mesquer, en Loire-Atlantique, cette plante attire aussi bien les habitués que les touristes. La salicorne se décline aussi sous forme de condiment, tous fabriqués par Corinne Lucas. "C'est traditionnel de la consommer ici. Ce n'est pas hyper connu encore, et ça marche avec tout ce qui est pâté, rillettes, c'est facile à consommer à l'apéro."

Bon et résistant

Les produits du terroir sont mis à l'honneur chaque semaine. Ils racontent les marais salants, étonnante rencontre entre l'eau douce et l'eau de mer. Près de Guérande, la réputation des marais vient surtout de la fleur de sel. Dans la région, Corinne Lucas et la seule cultivatrice de salicorne, une plante puissante qui ne craint ni les vents, ni les grandes sécheresses. "C'est une plante hyper résistante qui arrive à s'adapter à des conditions extrêmes. C'est super bon aussi", résume Corinne Lucas.