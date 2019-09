Manche : La Chapelle-en-Juger se mobilise pour sauver sa boulangerie

Il y a un an et demi, Jislène achetait son pain à 20 mètres de chez elle. Mais depuis la fermeture de la boulangerie de La Chapelle-en-Juger (Manche), elle doit faire dix kilomètres en voiture. "Je n’avais pas la nécessité de prendre la voiture et là, je suis obligée de la prendre. C'est un peu dommage. Il y a quelques années, j'achetais à La Chapelle, parce qu'on avait au moins une boulangerie (...). C'était beaucoup plus pratique", témoigne l'habitante de la commune.

Des locaux toujours opérationnels en attente d'un repreneur

À La Chapelle-en-Juger, village de moins de 700 habitants, on a décidé de se mobiliser pour trouver un boulanger qui redonnerait un peu de vie. "C'est le symbole du village. C'est le commerçant qui va discuter avec toutes les personnes qui constituent ce village et c'est lui qui fait le lien", explique une habitante. La Chapelle-en-Juger, dans le département de la Manche, est un petit village, comme beaucoup d'autres en France "qui sont en train de partir en décrépitude un peu parce que plus personne ne s'en occupe", raconte un autre habitant. La maire elle, n'est pas de cet avis. Depuis le début de l'année, elle a reçu huit commerçants intéressés pour investir les anciens locaux de la boulangerie, toujours opérationnels.

