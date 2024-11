Mais où sont passés les fameux biscuits Finger, qui ont disparu des rayons sans que l'on sache pourquoi ?

Mais où sont passés les célébrissimes Finger ? Ces petits gâteaux tout en longueur enrobés de chocolat ont disparu des rayons, probablement avant l'été, mais sans une explication de Mondelez International, la multinationale aujourd'hui propriétaire de la recette.

: à lire aussi Le "vrai" biscuit Figolu fait son retour en France

Ce sont finalement les consommateurs qui ont repéré l'arrêt de l'approvisionnement. Contactée par Libération, la multinationale indique que les biscuits ne sont plus disponibles en France depuis "mai 2024".

Les adultes, et pas les plus jeunes, ont le sentiment de les avoir toujours vus. Il faut dire que ces bâtonnets de chocolat font partie des évidences au rayon biscuits en France depuis les années 80, vendus à l’époque sous la marque Cadbury. On se souvient de la publicité qui disait tout haut... ce que chacun souhaitait plus discrètement.

Le précédent Figolu

Aujourd'hui, la marque typiquement anglaise a été absorbée par un géant américain, Mondelez. Ce dernier possède également LU, Oreo, Milka ou encore Côte d'Or et Granola, soit un gros tiers des ventes de biscuits sucrés en France, talonné par Ferrero et ses biscuits Kinder plus récents sur le marché.

Or, les amateurs craignent le pire pour les Finger : le mastodonte de la confiserie industrielle a déjà fait disparaître des rayons le biscuit Figolu pendant 5 ans, entre 2015 et 2020.

La douceur est réapparue sous la pression des consommateurs frustrés, avec une recette modifiée et un prix plus élevé. Malgré tout, c'est un soulagement pour les nostalgiques, qui se sentaient trahis et abandonnés. Une pétition circule déjà pour le retour des biscuits Finger "jamais assez longs", comme le disait la publicité.