Lutter contre le risque de cancer grâce à une meilleure alimentation

Le cancer n’est pas toujours lié à la fatalité. Selon une étude coordonnée par le Centre international de rechercher sur le cancer (CIRC), l'alimentation déséquilibrée et l'obésité sont chacune responsables de 5,4% des nouveaux cas de cancer (18.800 et 18.600 respectivement) en France. Il peut s’agir de cancers du côlon, du foie, du sein, de l’endomètre ou encore de l’estomac.

Diminuer la consommation de produits transformés

Le lien est prouvé pour un certain nombre d’aliments comme les produits transformés, la charcuterie ou encore la viande rouge. Le Dr Bruno Raynard, chef du service de diététique et de nutrition de l’hôpital Gustave-Roussy (94) explique que l’hémoglobine contenue dans la viande rouge, lorsqu’elle se dégrade, produit des molécules qui peuvent favoriser la prolifération des cellules cancéreuses, en particulier au niveau du côlon.

Le surpoids et l’obésité sont aussi pointés comme facteurs de risque dans le développement des cancers, surtout chez les personnes sédentaires. Selon Dr Bruno Raynard, quelques recommandations simples permettraient de préserver sa santé : manger au moins 5 fruits et légumes par jour, réduire sa consommation de viande d’au moins 500g par semaine et manger moins de produits salés et ultra-transformés. Suivre ces conseils permettrait de réduire de le risque de cancer de 25 à 30%.