Londres : la première boucherie végane vient d'ouvrir

La première boucherie végan de Londres (Royaume-Uni) vient d'ouvrir. Elle vend des produits qui ont le goût et l'apparence de la viande mais qui n'en est pas. "Cela a le gout de la viande. La texture est la même, vous le faites cuire comme une viande. La seule différence, c'est que c'est fabriqué à partir de plantes. Tout est d'origine éthique, excellent pour l'environnement, sain, fait de beaux légumes frais, haricots, herbes et épices. Rien de louche là-dedans, c'est de la beauté naturelle", explique un employé de la boucherie.

"Des amis, pas de la nourriture"

Dans la boucherie, l'inscription 'Friends no food', (comprendre "des amis, pas de la nourriture") rappelle qu'il s'agit de produits fabriqués à base de plantes. Dans cette boucherie, on y trouve du "baycon", du "soyage" et du "turk'y" mais également de nouvelles expériences gustatives. "C'est vraiment déroutant, mais j'adore", témoigne un jeune londonien.