Loi alimentation : une entreprise en difficulté accuse l'encadrement des promotions

À 37 ans, Laure Solans s'apprête à perdre son emploi. La jeune femme tient un magasin de produits surgelés dans le Gers, mais l'entreprise qui l'emploie a décidé de le fermer. Selon elle, la mise en place de la loi alimentation aurait entraîné une perte de chiffre d'affaires de 20%. L'encadrement des promotions aurait drastiquement fait chuter les ventes et conduit le groupe à ferme six magasins sur une vingtaine. "Ils disent toujours qu'ils veulent éviter les chômages et en fait ils font des lois qui engendrent du chômage", déplore Laure Solans.

4 millions d'euros perdus en un an

Le patron est sorti de sa retraite prise il y a deux ans pour tenter de sauver l'entreprise. Désormais, il n'a plus le droit de vendre plus de 25% de sa marchandise en promotion. Mais c'est justement sur les rabais que l'entreprise a bâti son modèle économique. Le groupe aurait perdu 4 millions d'euros sur an.

