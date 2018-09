Lille : des boucheries sous haute protection

Samedi 22 septembre au matin, les clients de la boucherie L'Esquermoise à Lille (Nord) risquent d'être surpris. Ils trouveront un vigile à l'entrée. Il y a quatre mois, ce commerce a été vandalisé par des militants vegan. Alors à la veille d'une journée de mobilisation pour l'abolition des boucheries, Valérie Carreel veut être protégée. "On a l'impression que les attaques vegan deviennent une normalité", confie-t-elle.

Des vitrines fracassées avant l'été

Avant l'été, des poissonneries et des boucheries avaient été visées dans la métropole lilloise. Des vitrines avaient été fracassées et des tags dénonçaient la maltraitance animale. Pour éviter de nouveaux dégâts, l'association des bouchers du nord a donc fait appel à quelques agents de sécurité. Les organisateurs de la journée d'action prévue samedi 22 septembre assurent qu'elle sera pacifique. À la suite des actes de vandalisme, six personnes ont été interpellées ce mois-ci. L'une d'entre elles sera jugée en décembre.

