Les idées claires : faut-il bannir la viande de nos assiettes ?

Faut-il totalement supprimer la viande de nos menus ? C'est la question des idées claires, mercredi 20 novembre. "Consommer de la viande, en soi, n'est pas mauvais. C'est une question de quantité et de qualité", répond Éric Birlouez, ingénieur agronome, sociologue de l'alimentation.

"On parle des impacts de la viande, qui sont réels, sur la santé, l'environnement, sur le bien-être animal. Mais il ne faut pas regarder les choses de manière globale, poursuit le spécialiste. On ne peut pas parler de l'élevage et de la viande en général, au singulier. Il y a différents types d'élevages, différents types de viandes et c'est ça qu'il faut prendre en compte."

Climat et santé

Dans cet épisode des idées claires, on s'intéresse également à l'environnement : les élevages contribuent-ils au réchauffement climatique ? Le secteur de l'élevage pollue-t-il plus que l'industrie automobile, comme on l'entend parfois ?

Mais la consommation de viande interroge aussi les possibles conséquences sur notre santé. La viande rouge est-elle cancérigène ? "La viande ne donne pas de cancer, mais l'excès de viande rouge", explique Éric Birlouez. Le centre international de recherche contre le cancer a effectivement établi une relation entre l'excès de viande rouge (à savoir la consommation de plus de 100 grammes par jour) et une augmentation du risque de cancer colorectal de 27%.